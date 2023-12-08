О нас

Азербайджанские депутаты посетят Турцию

Азербайджанские депутаты посетят Турцию Председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, члены группы Малахат Ибрагимгызы, Фазаил Агамалы, Азиз Алекберов, Низами Джафаров, Нагиф Гамзаев, Джаваншир Фейз
Милли Меджлис
8 декабря 2023 г. 20:27
Азербайджанские депутаты посетят Турцию

Председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, члены группы Малахат Ибрагимгызы, Фазаил Агамалы, Азиз Алекберов, Низами Джафаров, Нагиф Гамзаев, Джаваншир Фейзиев, Анар Искендеров и Рамин Мамедов 11 декабря посетят Анкару.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента.

Было отмечено, что в рамках визита, который состоится по приглашению руководителя группы дружбы Великого Национального собрания Турции по межпарламентским связям с Азербайджаном Шамиля Айрыма, депутаты проведут ряд встреч со своими коллегами, обменяются мнениями по расширению межпарламентских связей.

Поездка завершится 15 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar Türkiyəyə gedir

Другие новости из категории

Председатель парламента проинформировала Генсека СЕ о работах по восстановлению освобожденных территорий
ФотоПредседатель парламента проинформировала Генсека СЕ о работах по восстановлению освобожденных территорий
8 декабря 2023 г. 19:42
Поправка к закону О национальной безопасности принята в I чтении
Поправка к закону "О национальной безопасности" принята в I чтении
8 декабря 2023 г. 14:50
Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушениях законодательства в сфере пенсий одобрена в I чтении
Поправка к порядку рассмотрения дел о нарушениях законодательства в сфере пенсий одобрена в I чтении
8 декабря 2023 г. 14:16
Новый законопроект Об арбитраже прошел первое чтение
Новый законопроект "Об арбитраже" прошел первое чтение
8 декабря 2023 г. 13:29
Милли Меджлис принял Кодекс о конкуренции
Милли Меджлис принял Кодекс о конкуренции
8 декабря 2023 г. 12:56
Милли Меджлис утвердил закон Об оценочной деятельности
Милли Меджлис утвердил закон "Об оценочной деятельности"
8 декабря 2023 г. 12:52
Избраны председатель и зампредседателя комитета Милли Меджлиса по культуре
Избраны председатель и зампредседателя комитета Милли Меджлиса по культуре
8 декабря 2023 г. 12:43
Депутат: Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан ждут в будущем еще большие победы
Депутат: Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан ждут в будущем еще большие победы
8 декабря 2023 г. 12:14
Началось заседание Милли Меджлиса, на повестке 22 вопроса
Началось заседание Милли Меджлиса, на повестке 22 вопроса
8 декабря 2023 г. 11:04
В Азербайджане устанавливаются новые пошлины за услуги в сфере мореходства
В Азербайджане устанавливаются новые пошлины за услуги в сфере мореходства
7 декабря 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi