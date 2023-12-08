Азербайджанские депутаты посетят Турцию

Председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, члены группы Малахат Ибрагимгызы, Фазаил Агамалы, Азиз Алекберов, Низами Джафаров, Нагиф Гамзаев, Джаваншир Фейз

Председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, члены группы Малахат Ибрагимгызы, Фазаил Агамалы, Азиз Алекберов, Низами Джафаров, Нагиф Гамзаев, Джаваншир Фейзиев, Анар Искендеров и Рамин Мамедов 11 декабря посетят Анкару.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента.

Было отмечено, что в рамках визита, который состоится по приглашению руководителя группы дружбы Великого Национального собрания Турции по межпарламентским связям с Азербайджаном Шамиля Айрыма, депутаты проведут ряд встреч со своими коллегами, обменяются мнениями по расширению межпарламентских связей.

Поездка завершится 15 декабря.