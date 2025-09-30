Азербайджан расширяет доступ к медстрахованию для заключенных-иностранцев

Мили Меджлис утвердил предложение о включении иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях страны, в список лиц, имеющих право на обязательное медицинское страхование.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в закон "О медицинском страховании" были приняты в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно действующему законодательству, застрахованными лицами в Азербайджане наряду с гражданами считаются иностранцы, находящиеся под защитой представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Предложенные поправки расширяют этот список, включая в него иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся под стражей, отбывают срок лишения свободы или пожизненное заключение.