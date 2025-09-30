Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 13:24
    Азербайджан расширяет доступ к медстрахованию для заключенных-иностранцев

    Мили Меджлис утвердил предложение о включении иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях страны, в список лиц, имеющих право на обязательное медицинское страхование.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения в закон "О медицинском страховании" были приняты в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании.

    Согласно действующему законодательству, застрахованными лицами в Азербайджане наряду с гражданами считаются иностранцы, находящиеся под защитой представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

    Предложенные поправки расширяют этот список, включая в него иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся под стражей, отбывают срок лишения свободы или пожизненное заключение.

