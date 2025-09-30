İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 30 sentyabr, 2025
    • 13:23
    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortaolunanlar hesab edilməsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Tibbi sığorta haqqında" qanuna təklif edilən dəyişiklik parlamentin bugünkü plenar iclasında ilk oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

    Qeyd edilib ki, qüvvədə olan qanuna görə Azərbaycan vətəndaşları, ölkədə qaçqın statusu almış və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər sığortaolunan hesab edilirlər.

    Qanuna dəyişikliklə isə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş şəxslərlə yanaşı, həbs edilmiş, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkən (məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkənlər istisna olmaqla) əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər də sığortaolunanlar siyahısına əlavə edilirlər.

    Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis İcbari Tibbi Sığorta əcnəbilər
    Азербайджан расширяет доступ к медстрахованию для заключенных-иностранцев
    Azerbaijan expanding access to health insurance for foreign prisoners

    Son xəbərlər

    13:31
    Foto

    Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərinin Lukaşenko ilə görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    13:25

    Prezident və Birinci vitse-prezident Cabir İmanovun vida mərasiminə əklil göndərib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:24

    Türkiyə yığmasının üzvü: "III MDB Oyunlarında çövkən yarışının favoriti Azərbaycandır"

    Komanda
    13:23

    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    Braziliya səfiri: Prezident İlham Əliyevin COP30-da iştirakını gözləyirik

    COP29
    13:19

    Natalya Moçu: Bakı rəqəmsal inkişaf məsələlərinin müzakirəsi üçün platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    13:18

    Siyavuş Novruzov: İcbari tibbi sığortanın sənədləşmə prosesi sadələşdirilməlidir

    Daxili siyasət
    13:18
    Foto

    Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıb

    Elm və təhsil
    13:16

    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti