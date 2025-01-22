Азербайджан, Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере зеленой энергии

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере развития и передачи зеленой энергии.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере развития и передачи зеленой энергии.

Как сообщает Report, "Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в области развития и передачи зеленой энергии" было обсуждено на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

Соглашение разработано с целью определения новых стратегических рамок сотрудничества трех стран в энергетическом секторе.

Для реализации соглашения между ОАО "Азерэнержи", Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями и АО "Национальные электрические сети Узбекистана" создано совместное предприятие "Объединение Зеленый коридор", которое будет осуществлять необходимые меры по подготовке и реализации технико-экономического обоснования проекта.

После обсуждений проект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.