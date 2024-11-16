Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 16 ноября встретилась с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Верховного собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой, находящимся с визитом в стране для участия в П

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 16 ноября встретилась с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Верховного собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой, находящимся с визитом в стране для участия в Парламентской встрече, организованной совместно парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом в рамках COP29 в Баку.

Как сообщает Report , приветствуя гостя, спикер С.Гафарова поблагодарила его за участие в этом важном мероприятии, проводимом в нашей стране.

На встрече был проведен обмен мнениями о мерах, предпринимаемых Азербайджаном и Таджикистаном для решения проблем, с которыми сталкивается мир на фоне изменения климата, отмечена важность глобального сотрудничества и существенная роль парламентов в этом направлении.

Махмадтоир Зокирзода поздравил Азербайджан по случаю организации COP29 на высоком уровне, отметил важность этой конференции и Парламентской встречи.

В ходе беседы было подчеркнуто динамичное развитие связей между двумя странами в различных областях. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что взаимные визиты глав государств и проводимые встречи играют важную роль в углублении отношений между нашими странами и народами.

На встрече также была отмечена важность межпарламентских связей в укреплении межгосударственных отношений. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свой визит в Таджикистан и визиты противоположной стороны в Азербайджан, отметив, что эти визиты являются показателем высокого уровня двусторонних отношений и взаимной поддержки.

В ходе беседы было отмечено положительное влияние на динамику взаимодействия в рамках групп дружбы, действующих в законодательных органах обеих стран, и взаимных визитов депутатов.