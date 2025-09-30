Азербайджан и Польша обсудили межпарламентское сотрудничество

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Польша Севиндж Фаталиева встретилась с делегацией Национального собрания Польши.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

С. Фаталиева отметила, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими государствами динамично развиваются как на уровне глав государств, так и на уровне парламентов. Стороны отметили высокий уровень отношений двух стран в культурной, политической, дипломатической и гуманитарной сферах. Укрепление этих связей послужит дальнейшему углублению дружбы и взаимного доверия между двумя народами.

В свою очередь председатель группы межпарламентских связей Национального собрания Польши Пшемыслав Витек подчеркнул, что двустороннее сотрудничество играет значительную роль в развитии отношений Баку и Варшавы. Было подчеркнуто, что расширение сотрудничества в сфере бизнеса и инвестиций, поощрение прямых связей между деловыми кругами еще больше укрепит стратегическое партнерство между двумя странами и внесет важный вклад в обеспечение взаимных экономических интересов.

В дискуссии члены рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Польша Асим Моллазаде, Севиль Микаилова, члены группы межпарламентских связей Польша-Азербайджан Томаш Гловски, Ришард Вильк, Гжегож Матушак в своих выступлениях рассказывали об истории отношений между двумя государствами и перспективах развития межпарламентских связей.

В продолжение встречи стороны провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.