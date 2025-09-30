Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Азербайджан и Польша обсудили межпарламентское сотрудничество

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 19:42
    Азербайджан и Польша обсудили межпарламентское сотрудничество

    Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Польша Севиндж Фаталиева встретилась с делегацией Национального собрания Польши.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

    С. Фаталиева отметила, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими государствами динамично развиваются как на уровне глав государств, так и на уровне парламентов. Стороны отметили высокий уровень отношений двух стран в культурной, политической, дипломатической и гуманитарной сферах. Укрепление этих связей послужит дальнейшему углублению дружбы и взаимного доверия между двумя народами.

    В свою очередь председатель группы межпарламентских связей Национального собрания Польши Пшемыслав Витек подчеркнул, что двустороннее сотрудничество играет значительную роль в развитии отношений Баку и Варшавы. Было подчеркнуто, что расширение сотрудничества в сфере бизнеса и инвестиций, поощрение прямых связей между деловыми кругами еще больше укрепит стратегическое партнерство между двумя странами и внесет важный вклад в обеспечение взаимных экономических интересов.

    В дискуссии члены рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Польша Асим Моллазаде, Севиль Микаилова, члены группы межпарламентских связей Польша-Азербайджан Томаш Гловски, Ришард Вильк, Гжегож Матушак в своих выступлениях рассказывали об истории отношений между двумя государствами и перспективах развития межпарламентских связей.

    В продолжение встречи стороны провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Польша Азербайджан межпарламентское сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan və Polşa parlament nümayəndələri əməkdaşlıq münasibətlərini müzakirə ediblər

    Последние новости

    19:46

    Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

    Энергетика
    19:44

    Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:42
    Фото

    Азербайджан и Польша обсудили межпарламентское сотрудничество

    Милли Меджлис
    19:38

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия являются настоящими стратегическими партнерами

    Внешняя политика
    19:34

    CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по сектору Газа

    Другие страны
    19:27
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:24
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли

    Другие
    19:18
    Фото

    Trendyol - партнер по электронной коммерции Инновационного саммита "INMerge"

    Бизнес
    19:10

    В Ереване при взрыве в цехе пострадали четыре человека

    В регионе
    Лента новостей