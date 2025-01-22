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Азербайджан и Италия обсудили экономическое сотрудничество

Азербайджан и Италия обсудили экономическое сотрудничество Спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова обсудила с представителями Сената Италии перспективы развития экономического сотрудничества. 
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 10:38
Азербайджан и Италия обсудили экономическое сотрудничество

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова обсудила с представителями Сената Италии перспективы развития экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Риме в рамках визита парламентской делегации Азербайджана в Италию.

Стороны подчеркнули развитие отношений между двумя странами в гуманитарной сфере, важность проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Италии, а также деятельность Азербайджано-итальянского университета.

Парламентарии также затронули вопросы охраны окружающей среды. Отмечено, что участие премьер-министра Италии в COP29 также показывает важность данного вопроса для Италии. Итальянская сторона выразила благодарность Азербайджану, особенно президенту Ильхаму Алиеву, за организацию и проведение COP29 на высоком уровне.

Председатель Милли Меджлиса отметила роль групп дружбы в развитии отношений между парламентами двух стран и рассказала о важности увеличения количества взаимных визитов в данной сфере, особенно для донесения до общественности достоверной информации на фоне распространения фейковых новостей об Азербайджане в Европе.

Руководитель группы дружбы Италия-Азербайджан по межпарламентским связям Марко Скурия также выразил обеспокоенность проявлением предвзятой позиции в отношении Азербайджана в ПАСЕ.

Далее спикер Милли Меджлиса ответила на вопросы об азербайджано-итальянских отношениях, внешнеполитических приоритетах Азербайджана, текущей ситуации в регионе Южного Кавказа и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Italy discuss economic cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İtaliya arasında iqtisadi əməkdaşlıq, nəqliyyat, enerji məsələləri müzakirə edilib

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