Азербайджан и Италия обсудили экономическое сотрудничество

Спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова обсудила с представителями Сената Италии перспективы развития экономического сотрудничества.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова обсудила с представителями Сената Италии перспективы развития экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Риме в рамках визита парламентской делегации Азербайджана в Италию.

Стороны подчеркнули развитие отношений между двумя странами в гуманитарной сфере, важность проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Италии, а также деятельность Азербайджано-итальянского университета.

Парламентарии также затронули вопросы охраны окружающей среды. Отмечено, что участие премьер-министра Италии в COP29 также показывает важность данного вопроса для Италии. Итальянская сторона выразила благодарность Азербайджану, особенно президенту Ильхаму Алиеву, за организацию и проведение COP29 на высоком уровне.

Председатель Милли Меджлиса отметила роль групп дружбы в развитии отношений между парламентами двух стран и рассказала о важности увеличения количества взаимных визитов в данной сфере, особенно для донесения до общественности достоверной информации на фоне распространения фейковых новостей об Азербайджане в Европе.

Руководитель группы дружбы Италия-Азербайджан по межпарламентским связям Марко Скурия также выразил обеспокоенность проявлением предвзятой позиции в отношении Азербайджана в ПАСЕ.

Далее спикер Милли Меджлиса ответила на вопросы об азербайджано-итальянских отношениях, внешнеполитических приоритетах Азербайджана, текущей ситуации в регионе Южного Кавказа и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.