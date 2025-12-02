Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Анар Алиев: За 11 месяцев назначено 50 тыс. листков нетрудоспособности

    Милли Меджлис
    • 02 декабря, 2025
    • 17:53
    Анар Алиев: За 11 месяцев назначено 50 тыс. листков нетрудоспособности

    В Азербайджане за 11 месяцев текущего года назначено 50 тыс. листков нетрудоспособности, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения во втором чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год" .

    По его словам, за прошедший период количество трудовых договоров выросло на 44%:

    "При этом средства фонда оплаты труда увеличились в 3,2 раза. Мы хотим сохранить этот темп и в дальнейшем. То есть все усилия правительства направлены в данном направлении, и реформы будут продолжены. В том числе будут приняты последовательные меры по борьбе с неформальной занятостью".

