Анар Алиев: За 11 месяцев назначено 50 тыс. листков нетрудоспособности

В Азербайджане за 11 месяцев текущего года назначено 50 тыс. листков нетрудоспособности, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения во втором чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год" .

По его словам, за прошедший период количество трудовых договоров выросло на 44%:

"При этом средства фонда оплаты труда увеличились в 3,2 раза. Мы хотим сохранить этот темп и в дальнейшем. То есть все усилия правительства направлены в данном направлении, и реформы будут продолжены. В том числе будут приняты последовательные меры по борьбе с неформальной занятостью".