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Али Гусейнли: Обсуждается вопрос выдачи диппаспортов заместителям председателя и секретарям ЦИК

Али Гусейнли: Обсуждается вопрос выдачи диппаспортов заместителям председателя и секретарям ЦИК Обсуждается вопрос выдачи дипломатических паспортов заместителям председателя и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Милли Меджлис
30 мая 2025 г. 13:41
Али Гусейнли: Обсуждается вопрос выдачи диппаспортов заместителям председателя и секретарям ЦИК

Обсуждается вопрос выдачи дипломатических паспортов заместителям председателя и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли во время обсуждения во втором чтении проекта изменений в законы "О паспортах" и "О государственной службе" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он назвал обоснованным предложение, выдвинутое председателем парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Фазилем Мустафой на прошлом заседании.

"В настоящее время мы ведем обсуждения как орган, обладающий правом законодательной инициативы по этому вопросу", - сказал Гусейнли.

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Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: MSK sədrinin müavinləri və katiblərinə diplomatik pasport verilməsi məsələsi müzakirə olunur

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