Али Гусейнли: Обсуждается вопрос выдачи диппаспортов заместителям председателя и секретарям ЦИК

Обсуждается вопрос выдачи дипломатических паспортов заместителям председателя и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Обсуждается вопрос выдачи дипломатических паспортов заместителям председателя и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли во время обсуждения во втором чтении проекта изменений в законы "О паспортах" и "О государственной службе" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он назвал обоснованным предложение, выдвинутое председателем парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Фазилем Мустафой на прошлом заседании.

"В настоящее время мы ведем обсуждения как орган, обладающий правом законодательной инициативы по этому вопросу", - сказал Гусейнли.