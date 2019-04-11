Али Гусейнли: Госструктуры должны быть заинтересованы в приглашении на работу талантливой молодежи

"Госструктуры должны быть заинтересованы в приглашении на работу талантливой молодежи".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса во время обсуждения отчета деятельности Фонда молодежи в 2018 году сказал депутат Али Гусейнли.

По его словам, в короткой и богатой истории государственности Азербайджана с прозрачности процесса приема студентов началась вера молодежи в государство: "Прозрачность процесса приема студентов длится долгие годы. Безусловно, в этом была роль и подход к этому вопросу председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде. Сейчас этот процесс охватывает все сферы".

"На госслужбе существуют сотни вакантных работ, в то же время сотни молодых специалистов ищут работу. В 2006 году под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой делегация парламента Азербайджана была с визитом в США. Мехрибан Алиева встретилась с учащимися там азербайджанскими молодыми людьми, сказала им вернуться в страну, где они будут обеспечены работой. Большая часть этих студентов сказала, что они возвращаются в страну, не находят работу и вновь уезжают", - сказал депутат.