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Али Асадов: Борьба с инфляцией - наш приоритет

Али Асадов: Борьба с инфляцией - наш приоритет "Антиинфляционная политика сейчас составляет одно из важных направлений деятельности азербайджанского правительства".
Милли Меджлис
15 марта 2022 г. 11:45
Али Асадов: Борьба с инфляцией - наш приоритет
Али Асадов

"Антиинфляционная политика сейчас составляет одно из важных направлений деятельности азербайджанского правительства".

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, выступая с отчетом о деятельности правительства в 2021 году.

"По подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в прошлом году продовольствие в мире подорожало на 23%. В Азербайджане также выросли цены на продукты питания. В 2021 году 60% от общей инфляции пришлись на продовольственную инфляцию", - отметил он.

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Версия на английском языке Ali Asadov: Fighting inflation is Azerbaijan's priority
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: “İnflyasiya ilə mübarizə prioritetimizdir”

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