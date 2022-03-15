Али Асадов: Борьба с инфляцией - наш приоритет

"Антиинфляционная политика сейчас составляет одно из важных направлений деятельности азербайджанского правительства".

"Антиинфляционная политика сейчас составляет одно из важных направлений деятельности азербайджанского правительства".

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, выступая с отчетом о деятельности правительства в 2021 году.

"По подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в прошлом году продовольствие в мире подорожало на 23%. В Азербайджане также выросли цены на продукты питания. В 2021 году 60% от общей инфляции пришлись на продовольственную инфляцию", - отметил он.