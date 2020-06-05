Акиф Тевеккюльоглу вернулся в Милли Меджлис

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Бывший глава пресс-службы Милли Меджлиса Азербайджана Акиф Тевеккюльоглу (Насирли) приступил к работе в парламенте.

По данным Report, А.Тевеккюльоглу в настоящее время работает в отделе по связям с общественностью и медиа парламента.

Отметим, что ранее Акиф Тевеккюльоглу занимал пост руководителя пресс-службы Милли Меджлиса. В рамках проводимых в ММ кадровых и структурных реформ возглавляемый им отдел был ликвидирован.

Соответствующим распоряжением председателя парламента Сахибы Гафаровой создан новый отдел по связям с общественностью и медиа Аппарата Милли Меджлиса. На этот пост назначен Джейхун Али (Джейхун Алиев).