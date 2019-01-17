Агиль Аббас: В селах уже не осталось библиотек, все закрылись

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Вопрос о библиотеках всегда заставляет меня задуматься. В селах уже не осталось библиотек, все закрылись. Куда делись книги, неизвестно. Вообще, о чем может идти речь, если сотрудникам там платили зарплату 120 манатов".

Как сообщает Report, об этом на проведенном сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по культуре заявил депутат Агиль Аббас.

А.Аббас выразил обеспокоенность тем, что бибилиотекам не уделяют достаточно внимания: "Кто будет ходить в электронную библиотеку, если можно сидеть дома и читать в интернете... Когда я еду в район, я сам покупаю и беру с собой книги, чтобы передать их в библиотеки, может кто-то захочет прочесть эти книги... Не хочу называть поименно, потом обижаются, но в большинстве районов нет библиотек. Эту сферу нужно оживить, привести в порядок".

Председатель комитета Рафаэль Гусейнов также подчеркнул необходимость привести в порядок эту сферу.