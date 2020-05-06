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75-летний сотрудник Милли Меджлиса отправлен на пенсию - ФОТО

75-летний сотрудник Милли Меджлиса отправлен на пенсию

В результате кадровых реформ в Аппарате Милли Меджлиса были уволены еще несколько человек.

Как сообщает Report, в рамках реформ сотрудник парламента Акиф Мамедзаде отправлен на пенсию. 

Отметим, что А.Мамедзаде родился 28 августа 1945 года в Баку.

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