75-летний сотрудник Милли Меджлиса отправлен на пенсию - ФОТО

В результате кадровых реформ в Аппарате Милли Меджлиса были уволены еще несколько человек.

Как сообщает Report, в рамках реформ сотрудник парламента Акиф Мамедзаде отправлен на пенсию.

Отметим, что А.Мамедзаде родился 28 августа 1945 года в Баку.