Зияфет Аскеров: Студентов, обучающихся за рубежом, неправильно ставить выше студентов, обучающихся в стране

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Неправильно студентов, получающих образование за рубежом, отличать и ставить на ступень выше студентов, обучающихся в Азербайджане. Нельзя настолько принижать образование и студентов Азербайджана. Бакинский государственный университет, Университет АДА, Бакинская высшая школа нефти готовят хороших кадров. Разве они хуже обучающихся за рубежом?".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Он отметил, что в университетах за рубежом не дают необычного образования: "Могу привести пример из своей деятельности, 22 моих студента получили магистерское образование в различных зарубежных странах и из них 80% окончили университет с отличием. Это результат полученного ими в Азербайджане образования в бакалавриате. Приходите в университеты Азербайджана и посмотрите какое здесь дают образование".

Отметим, что некоторые депутаты в своих выступлениях раскритиковали учебные заведения страны.