Зампред: Ни один религиозный деятель не может заключать кябин без официальной регистрации брака

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Ни один религиозный деятель не может заключать кябин (религиозный брак - ред.) без официальной регистрации брака. Если какой-либо документ не накладывает ответственности на вступающих в брак, то такой кябин не имеет никаких полномочий ни перед Аллахом, ни перед государством. Таков религиозный подход".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Милли Меджлисе слушании на тему: "Азербайджанская модель семьи: современность и ценности" заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов.

Заместитель председателя комитета отметил, что религия не представляет угрозу институту семьи, если есть такая угроза, она не связана с религией.