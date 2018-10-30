Захид Орудж: Тамерлан Гараев должен отреагировать на информацию об Исе Гамбаре

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Недавно мое внимание привлекла одна новость. Один из бывших депутатов сообщил на дебатах другому присутствующему о том, как произошли события 2003 года и после этого заявил, что Тамерлан Гараев и несколько известных лиц пригласили его к себе и высказали определенные просьбы касательно поддержки Исы Гамбара на президентских выборах. В будущем в их воображаемой власти Тамерлан Гараев стал бы председателем Конституционного суда. Я даже подумал, что если это не рядовое заявление, тот человек должен отреагировать".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения поправок в закон "О государственной тайне" сказал депутат Захид Орудж.

З.Орудж подчеркнул, что события того периода известны всем, и чьи-то союзы или разногласия, или объединение оппозиционных сил не привели к каким-либо изменениям в азербайджанском обществе, и не отразились на судьбе власти: "Тамерлан Гараев и ныне является послом. Я не хочу говорить о своем личном отношении к нему. Посол является носителем дипломатического ранга и хранителем государственной тайны, в то же время он обязан поддерживать главу государства и политику, проводимую государством. Если у кого-то есть собственные намерения, идеи создать политическую партию и защищать кого-то, не соглашаясь с позицией нынешней власти, может занять место в ряду с бывшим послом Арифом Мамедовым и другими. Власть от этого не ослабеет. Я нацелен на то, чтобы Тамерлан Гараев отреагировал на эту информацию".