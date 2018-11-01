Вице-спикер: Армения совершила преступление не только против азербайджанцев, но и против всего человечества

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Армения проявляет неуважение к обязательствам, взятым на себя на международном уровне, и правилам, определенным между странами. Совершенные ими преступления - против человечности, человечества. То, что учинила Армения - преступление не только против азербайджанцев, но и против всего человечества в целом".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном 25-летию деятельности Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сказала вице-спикер Милли Меджлиса, член Госкомиссии Бахар Мурадова.

Б.Мурадова отметила, что Азербайджан ведет последовательную и целенаправленную работу, направленную на изобличение истинного лица Армении - агрессора, вандала: "Но мы являемся свидетелями того, что международные организации не обеспокоены этим всерьез. Предотвращение преступлений против человечества, наказание совершивших эти преступления – обязательства, которые Азербайджан возложил на себя. И проделанные Госкомиссией за 25 лет работы следует оценивать в этом контексте".