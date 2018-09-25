В законодательство вносятся поправки по обжалованию в судах распоряжений глав ИВ

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлис поступил проект за подписью президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с целью регулирования вопроса обжалования в судах распоряжений глав районных (городских) исполнительных властей по передаче в пользование, аренду и собственность государственных и муниципальных земель.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в закон "Об административном производстве".

Согласно пункту 3 статьи 4 (Подведомственность), споры между административными органами в связи с подведомственностью, либо полномочиями решаются комиссией, созданной в установленном порядке вышестоящим по субординации административным органом, либо соответствующим органом исполнительной власти. Изменением в пункт добавляется новое предложение: "Эта статья не охватывает случаи обжалования в судах административных актов по передаче в пользование, аренду и в собственность государственного и муниципального имущества".

Поправка будет вынесена на обсуждение на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 1 октября.