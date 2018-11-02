В суды Азербайджана назначены новые судьи - СПИСОК

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были рассмотрены вопросы назначения новых судей в Верховный суд Азербайджанской Республики, Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики, апелляционные суды Баку, Гянджи, Сумгайыта, Ширвана и Шеки.

Как сообщает Report, Сянан Фирудин оглу Гаджиев освобожден от должности судьи Бакинского апелляционного суда и назначен судьей Верховного суда.

Новрузов Аскер Новруз оглу, Аллахвердиев Мехман Дуньямалы оглу и Хыдыров Ахлиман Мехман оглу назначены судьями Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Садыгов Вахид Нариман оглу, Ахмедов Ильхам Байрам оглу, Мамедова Шарафат Асиф гызы, Магеррамова Шейда Адалят гызы, Мамедов Габиль Чингиз оглу, Рагимов Эльмар Эльдар оглу, Керимли Ильхам Азиз оглу, Абдулов Рашад Магеррам оглу, Бабаев Фуад Фикрет оглу, Алиев Заур Али оглу, Гусейн Аида Али гызы назначены судьями Бакинского апелляционного суда.

Гусейнзаде Афиг Гусейн оглу и Мамедов Рашад Зиявиддин оглу назначены судьями Гянджинского апелляционного суда, Бабаева Хокума Чингиз гызы, Аскерова Ругия Оруджали гызы, Мамедов Фуад Али оглу, Рзаев Мамедали Асад оглу назначены судьями Сумгайытского апелляционного суда, Аббасов Фейруз Новруз оглу, Гасанов Мушфиг Кямиль оглу, Керимов Талех Сулиддин оглу назначены судьями Ширванского апелляционного суда, Эйвазов Акиф Магеррам оглу и Махмудов Аяз Акиф оглу назначены судьями Шекинского апелляционного суда.

Проект документа был вынесен на голосование и одобрен.