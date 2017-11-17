В Милли Меджлисе предложено выделить финансы для патриотических передач

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "В районах установлены большие баннеры, связанные с Карабахом, шехидами апрельских боев. Определенные работы в данном направлении проводятся и на некоторых телеканалах. Это не такие уж большие финансы, чтобы телеканалы не могли их реализовать. В связи с этим телеканалам должны выделить определенную финансовую помощь".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов.

По его словам, это один из самых важных вопросов: "На сегодняшний день армяне всячески пытаются очернить Азербайджан. У них есть своя теория, связанная с апрельскими боями, которую они пытаются поднять в международных организациях. Им дается достойный ответ. И мы должны очень серьезно отнестись к вопросу в пределах страны. Апрельские бои показали могущество азербайджанской армии, силу общества, политическую волю главы государства. Думаю, что телеканалам следует уделять большое внимание. Верю, что новосозданная структура – Рекламное агентство, также внесет свой вклад в данный вопрос. Сегодня подрастает молодое поколение. Они должны знать, что у нас есть такие герои. Конечно, это должно проявляться с высоким энтузиазмом".