В Кодекс административных проступков внесены изменения

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был принят проект поправок в Кодекс административных проступков.

Как сообщает Report, в кодекс добавлена новая статья 600-1 (нарушение правил ведения личных дел).

Согласно статье, за нарушение должностными лицами кадровых структур требований правил ведения личного дела, установленных в соответствии с законом "О государственной службе", предусмотрен штраф в размере от 400 до 600 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.