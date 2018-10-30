 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Кодекс административных проступков внесены изменения

    © Report

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был принят проект поправок в Кодекс административных проступков.

    Как сообщает Report, в кодекс добавлена новая статья 600-1 (нарушение правил ведения личных дел).

    Согласно статье, за нарушение должностными лицами кадровых структур требований правил ведения личного дела, установленных в соответствии с законом "О государственной службе", предусмотрен штраф в размере от 400 до 600 манатов.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi