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    В Азербайджане введут штраф за курение в салоне такси

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ В Азербайджане введут штраф за курение в салоне автомобиля такси.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносится поправка в Кодекс административных проступков.

    Согласно изменению, за курение табачной продукции, в том числе сигарет, в салоне транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, и в пассажирских автомобилях такси будет предусмотрен штраф от 40 до 50 манатов.

    Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса. Дата вступления в силу закона станет известна в ближайшее время.

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