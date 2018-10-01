В Азербайджане введут штраф за курение в салоне такси

Баку. 1 октября. REPORT.AZ В Азербайджане введут штраф за курение в салоне автомобиля такси.

Как сообщает Report, в связи с этим вносится поправка в Кодекс административных проступков.

Согласно изменению, за курение табачной продукции, в том числе сигарет, в салоне транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, и в пассажирских автомобилях такси будет предусмотрен штраф от 40 до 50 манатов.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса. Дата вступления в силу закона станет известна в ближайшее время.