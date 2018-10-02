В Азербайджане разрабатывается новый законопроект в связи с использованием социальных сетей

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане разрабатывается новый законопроект "О регулировании статуса социальных сетей".

По полученным Report сведениям, в настоящее время в проекте, состоящем в первоначальном варианте из 1 раздела и 9 статей, отражено правовое регулирование в связи с использованием социальных сетей, распространением информации и др. вопросами.

В ближайшее время в комитетах Милли Меджлиса ожидается обсуждение проекта закона.

В случае завершения работы над проектом, возможно вынесение документа на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса, или в ходе очередной сессии.

Мубариз Асланов