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    В Азербайджане разрабатывается новый законопроект в связи с использованием социальных сетей

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане разрабатывается новый законопроект "О регулировании статуса социальных сетей".

    По полученным Report сведениям, в настоящее время в проекте, состоящем в первоначальном варианте из 1 раздела и 9 статей, отражено правовое регулирование в связи с использованием социальных сетей, распространением информации и др. вопросами.

    В ближайшее время в комитетах Милли Меджлиса ожидается обсуждение проекта закона.

    В случае завершения работы над проектом, возможно вынесение документа на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса, или в ходе очередной сессии.

    Мубариз Асланов

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