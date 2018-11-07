В Азербайджане предложено выделить из госбюджета 1 миллион манатов на онлайн-медиа

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Я неоднократно на заседаниях Милли Меджлиса высказывал свои мысли в связи с онлайн-медиа. Сейчас ситуация такова, что рекламы нет. Пользуясь этим, отдельно взятые группы финансируют некоторые сайты, при этом недопустимо оскорбляют, клевещут на бизнесменов, известных личностей, чиновников".

Как сообщает Report, об этом на обсуждениях бюджета в Милли Меджлисе сказал председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашов.

Он отметил, что на онлайн-медиа из госбюджета следует выделить средства: "Это должно быть, пока не сформируется рынок рекламы. Я предлагаю, выделить онлайн-медиа 1 млн манатов. Это не такая большая сумма для бюджета”.