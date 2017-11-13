В Азербайджане предлагается увеличить средства, выделяемые политическим партиям

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Необходимо увеличить сумму средств, выделяемых в госбюджете представленным в Милли Меджлисе политическим партиям".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении в Милли Меджлисе проектов государственного и сводного бюджета на 2018 год заявил председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов.

По его словам, следует рассмотреть вопрос финансирования представленных в Милли Меджлисе политических партий: "Бюджет работающих против Азербайджана НПО в 5 раз превышает бюджет политических партий. Если мы хотим проведения политических реформ, в этом случае необходимо пересмотреть бюджет политических партий".