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    В Азербайджане меняется правило увольнения из рядов армии военнослужащего, совершившего преступление

    Проект предложен на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане меняются правила увольнения из рядов армии военнослужащего за совершение преступления. 

    Как сообщает Report, в связи с этим меняется последний пункт статьи 167 "Положения о прохождении воинской службы".

    Согласно изменению, приговоренных за совершенное преступление военнослужащих с лишением воинского звания с момента поступления в воинскую часть копии вступившего в законную силу приговора суда для исполнения, а в случаях лишения высших воинских званий – со дня вступления в силу распоряжения об этом соответствующего органа исполнительной власти, увольняют из списка военнослужащих ВС АР. 

    Действующий пункт статьи звучит как: "Приговоренных за совершенное преступление военнослужащих с лишением воинского звания увольняются из списка военнослужащих ВС АР с момента поступления в военную часть распоряжения об исполнении вступившего в законную силу приговора суда".

    Проект предложен на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

    Мубариз Асланов

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