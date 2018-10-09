В Азербайджане будут применены новые наказания за принуждение международных организаций к какому-либо действию

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут применены новые меры наказания за незаконное обращение с радиоактивными материалами.

Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовный кодекс вносятся поправки.

Согласно новому пункту 226.3 в статью 226 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса, за принуждение к какому-либо действию или удерживание от совершения какого-либо действия физических и юридических лиц, госструктур или международных организаций, за угрозы расхищения радиоактивных веществ предусматривается наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или ограничение свободы сроком до 3 лет или лишение свободы сроком до 3 лет.

За использование радиоактивных материалов с причинением тяжелого вреда здоровью или же имуществу, убийством предусматривается наказание в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

В ближайшие дни проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.