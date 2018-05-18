Сиявуш Новрузов: Что зазорного в том, что Азербайджан занимается лоббистской деятельностью?

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджанской делегации приписывают то, чего не было. Это – провокация".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан, председатель парламентского комитета по вопросам общественных объединений и религиозных образований Сиявуш Новрузов, выразив свое отношение к санкциям ПАСЕ в отношении главы азербайджанской делегации в этой организации Самеда Сеидова.

"Ислам предписывает не жалеть нажитого, делиться имуществом. Вот мы и делимся. Полагаю, мы должны продолжить работу в этом направлении. Мы должны отстаивать интересы нашего государства. Что зазорного в том, что Азербайджан занимается лоббистской деятельностью? В США и других странах даже приняты законы о лоббизме", - отметил С.Новрузов.