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    Самир Шарифов о выплате пособия при рождении ребенка

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов прокомментировал предложения о выплате пособий при рождении ребенка.  

    По сообщению Report, на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, правам человека, региональным вопросам, молодежи и спорта, международным отношениям и межпарламентским связям Самир Шарифов отметил, что Азербайджан не стоит сравнивать с другими странами.

    "Скажем, прозвучали сравнения с Беларусью. Демографическая ситуация в Азербайджане и Беларуси различна, поэтому не стоит сравнивать две страны. Но данное предложение может быть рассмотрено", - отметил министр.

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