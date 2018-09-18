Представители зарубежных стран соберутся на 100-летний юбилей Милли Меджлиса

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Названы страны, которые будут представлены на уровне председателей парламентов и заместителей на торжественном заседании, которое состоится 21 сентября и будет приурочено 100-летию Милли Меджлиса (Парламента Азербайджана).

Пресс-секретарь Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу сообщил Report, что на торжественном заседании Турция, Саудовская Аравия,Грузия, Афганистан, Кувейт, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Болгария, Джибути, Индонезии, Пакистан будут представлены на уровне председателей парламентов:

"На мероприятии ожидается участие на уровне председателей парламентов еще нескольких стран. На юбилейном мероприятии примут участие заместители председателей парламентов России, Ирана, Венгрии, Польши, Сербии, Черногории, Чехии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Вьетнама".

А.Тевеккюльоглу отметил, что на торжественном заседании примут участие также представители Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран (ТюркПА), Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС), Парламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (ПА СНГ), Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова).

Напомним, что в мероприятии примут участие делегации парламентов 150 стран. Кроме того, на юбилейном мероприятии планируется участие представителей около 40 стран.