Председатель парламентского комитета: Свадьбы и траурные церемонии должны регулироваться законом

© Report

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается регулировать свадьбы и траурные церемонии на законодательном уровне.

Как сообщает Report, с подобным предложением на сегодняшнем пленарном заседании выступил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, с этим предложением выступили также представители интеллигенции и депутаты, однако, чтобы воспрепятствовать этому, зарабатывающие на этом люди приводят различные отговорки, что в результате приводит к продолжению подобного процесса.

Депутат отметил о необходимости принятия соответствующего закона в данной области.