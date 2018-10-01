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    Председатель парламентского комитета: Свадьбы и траурные церемонии должны регулироваться законом

    © Report

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается регулировать свадьбы и траурные церемонии на законодательном уровне. 

    Как сообщает Report, с подобным предложением на сегодняшнем пленарном заседании выступил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов

    По его словам, с этим предложением выступили также представители интеллигенции и депутаты, однако, чтобы воспрепятствовать этому, зарабатывающие на этом люди приводят различные отговорки, что в результате приводит к продолжению подобного процесса. 

    Депутат отметил о необходимости принятия соответствующего закона в данной области. 

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