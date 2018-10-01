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    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса сделал депутатам предупреждение

    В ходе голосования будьте внимательны

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров сделал депутатам предупреждение.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента З.Аскеров в ходе голосования проекта изменений в закон "О стандартизации" сказал, что в зале присутствует около 100 депутатов, но в голосовании принимают участие 84 депутата.

    Обращаясь к депутатам, он отметил: "В ходе голосования будьте внимательны".

    Отметим, что изменения носят технический характер.

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