Первый заместитель председателя Милли Меджлиса сделал депутатам предупреждение

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров сделал депутатам предупреждение.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента З.Аскеров в ходе голосования проекта изменений в закон "О стандартизации" сказал, что в зале присутствует около 100 депутатов, но в голосовании принимают участие 84 депутата.

Обращаясь к депутатам, он отметил: "В ходе голосования будьте внимательны".

Отметим, что изменения носят технический характер.