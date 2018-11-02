Первый вице-спикер прокомментировал предложение о разрешении курения в театральных постановках и фильмах

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров выразил отношение к предложению об устранении ограничения курения на представлениях в театрах и в фильмах.

Как сообщает Report, З.Аскеров сказал, что в 95 процентах голливудских фильмов сцены с сигаретами были убраны.

По его словам, в Государственной думе России приняли решение об исключении из спектаклей в театрах и из кинофильмов сцен с курением и наложением "тени" на эти сцены.

З.Аскеров также ответил на замечание председателя парламентского комитета по вопросам культуры Рафаэля Гусейнова: "Вы говорите, что не курение в спектаклях и фильмах противоречит свободе творчества в Конституции Азербайджана. Я очень удивился этому. Если бы это сказал рядовой гражданин, то еще можно было его понять, но об этом говорит председатель парламентского комитета. Не понимаю какое отношение имеет курение к театральному и кино- творчеству?! Тогда вы скажите своим студентам защитить кандидатскую диссертацию на эту тему, посмотрим, может в этом что-то действительно есть".