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    Парламент принял проект, предусматривающий штраф за курение в такси

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли проект изменений в Кодекс об административных проступках. 

    Как сообщает Report, изменения связаны с применением штрафов относительно табака. 

    Согласно пункту 0.4 статьи 322 (Нарушение правил перевозки пассажиров и багажа в автомобильном транспорте) кодекса, за курение в автобусах, действующих по регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам предусматривается штраф в размере от 40 до 50-ти манатов. Данный штраф также будет применяться в отношении курильщиков в  автомобильных транспортных средствах общего пользования и такси. 

    Проект был вынесен на голосование и принят.

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