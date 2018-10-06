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    Октай Асадов совершит визит в Турцию

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, 8-9 октября совершит визит в Анталию (Турция).

    Как сообщает Report, цель визита – участие в третьей по счету встрече председателей парламентов евразийских стран.

    Участниками мероприятия станут представители парламентов более 40 стран, а также ряда международных организаций.

    На повестке встречи будут обсуждения по теме "Экономическое сотрудничество в Евразии, окружающая среда и устойчивое развитие". Запланировано выступление Октая Асадова. В рамках визита предусмотрены встречи спикера Милли Меджлиса Азербайджана с главами делегаций.

    В состав азербайджанской делегации вошли председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, депутаты Ханлар Фатиев, Агалар Велиев, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

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