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    Октай Асадов депутатам: Кажется, мы будем вынуждены закрыть буфет

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента сделал депутатам предупреждение.

    Как сообщает Report, на заседании отсутствовал кворум для голосования за то, чтобы проект закона "О защите детей от вредной информации" был сочтен основным для обсуждения.

    Так, в голосовании приняли участие 79 депутатов.

    Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов сказал, что в ходе голосования надо быть внимательнее: "Кажется, мы будем вынужденны закрыть буфет".

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