Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса спикер Октай Асадов дал указания по поводу семей шехидов, не получающих пособия.

По сообщению Report, О.Асадов заявил, что этот вопрос должен быть решен: "В целом, подход должен измениться. Не все же делать Милли Меджлису! Парламент сделал все возможное в связи с семьями шехидов, провел заседания, принял обращения. После соответствующего указа президента Ильхама Алиева этот вопрос должен найти свое решение".

Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании несколько депутатов подняли вопрос о семьях шехидов, не получающих пособия.

Напомним, что указом главы государства "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций", наследникам каждой семьи шехидов из указанной категории будет произведена единовременная выплата в размере 11.000 манатов.