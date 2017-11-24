Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 1 декабря.

Как сообщает Report, в повестку заседания включен 31 вопрос.

На заседании члены правительства ответят на предложения депутатов относительно пакета государственного бюджета на 2018.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты изменений в законы "Об ограничении использования табачных изделий", "О государственном долге", "О средствах массовой информации", "О телекоммуникациях", "О паспортах", "О Вооруженных силах Азербайджана", "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" и в Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс исполнения наказаний, Миграционный, Налоговый, Уголовно-процессуальный кодексы.