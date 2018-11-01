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    Обнародован объем средств, предусмотренных для политических партий из госбюджета на следующий год

    © Report

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован объем средств, предусмотренных для политических партий из государственного бюджета Азербайджана 2019 года.

    Как сообщает Report, в государственном бюджете будущего года для политических партий предусмотрено 3 млн манатов финансовой помощи.

    Это на 2% больше по сравнению с ожидаемым исполнением 2018 года. Так, в этом году из 3 млн манатов были использованы 2 млн 940 тысяч манатов.

    Отметим, что пакет бюджета, начиная с 5 ноября, будет вынесен на обсуждение на совместных заседаниях комитетов Милли Меджлиса.

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