Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку проходящего под председательством Октая Асадова заседания включены 19 вопросов.

Это проекты поправок и дополнений в законы "О статусе муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О предпринимательской деятельности", "О туризме", "О дорожном движении", "О государственной службе", "О банках", "О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО" и другие законы, в том числе в Таможенный, Миграционный кодексы.

Кроме того, проект закона "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" будет вынесен на обсуждение в третьем итоговом чтении, рассмотрен законопроект "О назначении судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики".

В заключение будет принято обращение Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

На этом осенняя сессия парламента завершится, депутаты уйдут на каникулы. Каникулы завершатся 15 января.