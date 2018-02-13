ММ принял проект изменений об увеличении полномочий и социальных гарантий судьи от Азербайджана в Европейском суде

© Report

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана вынесен на обсуждение проект изменений в закон "О конституционном суде".

Как сообщает Report, в статью 73 (другие гарантии судьи Конституционного суда) закона добавляется новый - 9-ый пункт.

Согласно новому пункту, статус судьи избранного из Азербайджанской Республики в Европейский суд по правам человека приравнивается к статусу судьи Конституционного суда Азербайджанской Республики. Гарантии предусмотренные для судьи Конституционного суда Азербайджанской Республики распространяются и на судью избранного из Азербайджанской Республики в Европейский суд по правам человека (за исключением гарантий, предусмотренных статьями 71, 72, 73.5, 73.6 и 73.8 Закона).

Законопроект был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что нынешним судьей Европейского суда по правам человека от Азербайджана является Лятиф Гусейнов.