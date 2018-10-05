Милли Меджлис внес изменение в закон "Об административном производстве"

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили проект изменений в закон "Об административном производстве".

Как сообщает Report, согласно пункту 3 статьи 4 (Подведомственность), споры между административными органами в связи с подведомственностью, либо полномочиями решаются комиссией, созданной в установленном порядке вышестоящим по субординации административным органом, либо соответствующим органом исполнительной власти. Изменением в пункт добавляется новое предложение: "Эта статья не охватывает случаи обжалования в судах административных актов по передаче в пользование, аренду и в собственность государственного и муниципального имущества".

Было отмечено, что в ряде случаев суды по причине разногласий между административными органами в связи с подведомственностью и полномочиями не рассматривают иски Госкомитета по вопросам имущества по обжалованию в судах распоряжений глав районных (городских) исполнительных властей по передаче в пользование, аренду и собственность государственных и муниципальных земель.

Проект был принят путем голосования.