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    Милли Меджлис принял проект изменений, предусматривающий штраф за разбрасывание окурков

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли проект изменений в Кодекс об административных проступках.  

    Как сообщает Report, в ст. 212 внесен 5-й пункт (Несоблюдение ограничений на потребление табачных изделий). 

    Во внесенном пункте отмечается, что за создание условий для курения табачных изделий в местах, запрещенных законом "Об ограничении потребления табачных изделий" или за предложение курения, должностных лиц ждет штраф в размере 500 манатов, юридических лиц - 1200 манатов.

    Кроме того, за загрязнение окружающей среды отходами табачной продукции предусмотрен штраф в размере 50 манатов.  

    За привлечение несовершеннолетних к приобретению и употреблению табачных изделий, за принуждение к использованию табака предусмотрен штраф в размере 100 манатов.

    Проект был вынесен на обсуждение и принят. 

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