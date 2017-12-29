Милли Меджлис принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса было принято обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, обращение зачитала депутат Малахат Ибрагимгызы.

В документе подчеркивается необходимость национального единства. Было отмечено, что народ Азербайджана стоит в одном ряду с сильными народами мира: "Политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, и укрепление страны в результате данной политики, радует каждого азербайджанца.

Одна из задач наших соотечественников, проживающих в разных странах мира, заключается в защите азербайджанского языка, национальных и духовных ценностей. Призываем каждого азербайджанца в мире к борьбе за защиту интересов нашего народа и желаем родному Азербайджану светлого будущего", - отмечается в обращении.