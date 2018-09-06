Комитеты Милли Меджлиса приступили к работе

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Комитеты Милли Меджлиса Азербайджана приступили к работе в рамках осенней сессии.

Как сообщает Report, первое заседание комитета парламента проводится сегодня.

Первое пленарное заседание осенней сессии парламента состоится 1 октября.

Согласно внутреннему уставу ММ, осенняя сессия парламента начинается с 30 сентября и длится до 30 декабря. В связи с тем, что в этом году 30 сентября приходится на воскресенье, планируется провести заседание 1 октября.

План законодательных работ осенней сессии будет обнародован в ближайшие дни.