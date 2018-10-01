Фазиль Мустафа предложил подготовить закон о защите прав чиновников

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Предлагается подготовить законопроект о защите прав чиновников в Азербайджане.

Как сообщает Report, с подобным предложением на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии ММ выступил депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, в Азербайджане на определенные должности производятся назначения согласно правилам ротации.

Он подчеркнул, что назначение президентом Ильхамом Алиевым молодых кадров на различные должности - положительное явление:

"В информации пресс-служб указанных министерств отражаются сообщения с заголовками, типа "Уволены 5 человек". Допустим, завтра будут уволены еще 10 человек. Затем мы получаем от них обращения, связанные с отсутствием механизма защиты деятельности чиновников. Многие чиновники - честные люди, заинтересованные в том, чтобы работать по закону. Новый руководитель предприятия или же новоназначенный министр зачастую требуют работать по своим правилам. Поэтому мы должны постараться избежать отстранения от работы образованных и знающих свою работу кадров с 10-15-летним стажем".