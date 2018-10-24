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    Двое депутатов Милли Меджлиса получат новую должность

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 30 октября на пленарном заседании Милли Меджлиса будут избраны заместители председателей двух парламентских комитетов.

    Как сообщает Report, на должность заместителя председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству выдвинута кандидатура Чингиза Ганизаде, на должность заместителя председателя комитета молодежи и спорта - кандидатура Шахина Исмайлова.

    На очередном пленарном заседании будут обсуждены и вынесены на голосование кандидатуры двух депутатов.

    В случае избрания депутатов заместителями председателей парламентских комитетов будет увеличена их заработная плата.

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