Двое депутатов Милли Меджлиса получат новую должность

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 30 октября на пленарном заседании Милли Меджлиса будут избраны заместители председателей двух парламентских комитетов.

Как сообщает Report, на должность заместителя председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству выдвинута кандидатура Чингиза Ганизаде, на должность заместителя председателя комитета молодежи и спорта - кандидатура Шахина Исмайлова.

На очередном пленарном заседании будут обсуждены и вынесены на голосование кандидатуры двух депутатов.

В случае избрания депутатов заместителями председателей парламентских комитетов будет увеличена их заработная плата.