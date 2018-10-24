Доставленные в Азербайджан лица сами будут оплачивать расходы за экстрадицию

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Расходы в связи с задержкой скрывающихся от следствия за пределами Азербайджана обвиняемых и их доставкой в орган, осуществляющий уголовный процесс (экстрадиция) будет оплачивать не государство, а сам экстрадированный.

Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовно-процессуальный кодекс вносится поправка.

В статью 197 (Судебные издержки) кодекса добавляется новый пункт 1.9.

Этот пункт добавляется в диспозицию 198 статьи кодекса (взыскание судебных издержек). В статье отмечается, что судебные издержки могут быть наложены судом на осужденного и по решению суда взысканные средства могут быть переведены в пользу государства или сделавшего определенные затраты государственного органа, физического или юридического лица.

В проекте отмечается, что до сих пор эти расходы покрывались за счет государства.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса.