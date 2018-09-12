Депутаты предложили ужесточить наказание за вырубку деревьев

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается ужесточить наказание за вырубку деревьев.

Как сообщает Report, с этим предложением на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса выступил депутат Гусейнбала Мираламов.

Он отметил, что зеленые насаждения следует беречь, а лиц, вырубающих деревья, строго наказывать: "Вырубка деревьев - очень большая беда. В Европе и других странах не прощают даже убийства одной бабочки, за это строго наказывают. Защита растений - глобальный и важный вопрос. В будущем следует внести изменения в законодательство, ужесточить наказание. Даже того, кто сломает хоть одну ветку, нужно привлечь к ответственности и наказать".

Депутат Джаваншир Пашазаде поддержал коллегу. Он заявил, что ужесточение наказания может предотвратить вырубку деревьев, кроме того нужны просветительские работы.

Председатель комитета Эльдар Ибрагимов отметил, что наказание за вырубку деревьев регулируется Кодексом административных проступков. Он предложил внести дополнение в связи с этим и в Уголовный кодекс: "Не посадивший ни одно дерево за всю жизнь срубает 7 деревьев. Это нужно прекратить. Где растения, там и здоровье".